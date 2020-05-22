Издатель журнала «Флирт» в третий раз задержан по подозрению в организации проституции

Полиция Москвы задержала восьмерых человек в рамках уголовного дела об организации занятия проституцией, сообщает пресс-служба МВД России, не раскрывая имен задержанных.

МВД опубликовало видео задержания предполагаемого организатора группы — на записи показан человек, похожий на издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева. По данным источников ТАСС и РИА Новости, Зяблицев действительно задержан. Он находится в полиции, остальных подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

Задержание предполагаемого организатора группы, специализировавшейся на организации проституции МВД МЕДИА

По версии МВД, подозреваемые публиковали в интернете объявления секс-работниц, а затем сообщали позвонившим адреса, где оказывают интим-услуги. По данным RT, в 2019 году подозреваемые заработали на этом 47 миллионов рублей.

В прошлом Дмитрия Зяблицева уже судили за организацию проституции. В 2006 году (по другим данным, в 2007-м) его приговорили к условному сроку. В 2017 году он получил три года колонии за организацию проституции с помощью журнала «Флирт». По этому делу к двум годам условно также приговорили его супругу, главного редактора журнала Станиславу Казакову. После последнего приговора Зяблицеву журнал «Флирт» прекратил работу.