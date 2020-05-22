Игорь Сечин будет руководить «Роснефтью» еще пять лет

Совет директоров «Роснефти» утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании еще на пять лет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение «Роснефти».

Ранее правительство России приняло директивы, согласно которым, члены совета директоров «Роснефти», представляющие интересы государства, должны были поддержать продление полномочий Сечина.

«Роснефть» — крупнейшая нефтяная компания в России.

Игорь Сечин возглавил «Роснефть» в мае 2012 года, до этого он несколько лет был председателем совета директоров компании. Первый контракт с Сечиным как с главой «Роснефть» заключили на три года, в мае 2015 года он был продлен на пять лет.