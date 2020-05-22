Депутат Валерий Рашкин попросил СК проверить подмосковных чиновников после статьи «Медузы» о массовом заболевании врачей в Реутове

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия главврача центральной больницы Реутова, чиновников города, главы Раменского района и руководства Минздрава Московской области из-за сообщений о заболеваниях врачей коронавирусом. Копия запроса поступила в редакцию «Медузы».

Рашкин обращает внимание, что на официальном сайте телевидения города Раменское граждане регулярно задают вопросы с просьбами объяснить массовые заражения медицинского персонала ковидом. По мнению депутата, СК необходимо допросить их, «поскольку из содержания их вопросов однозначно следует, что они обладают информацией о фактах, создающих опасность для жизни людей».

В запросе Рашкин также ссылается на публикацию «Медузы» о ситуации в больнице в Реутове. Как отмечает депутат, информация из нее «позволяет предположить, что проблема заражения медицинского персонала носит системный характер».

21 мая на «Медузе» вышел материал о ситуации в центральной больнице Реутова. Врач этой больницы Ирина Васькянина рассказала, что более 50 сотрудников заразились коронавирусом из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. С начала апреля, по ее словам, медики просили руководство закрыть больницу на карантин, но этого не было сделано.

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