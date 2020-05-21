YouTube опубликовал список запрещенных тем о COVID-19: связь болезни с азиатской едой, лечение молитвой, дезинфекция фейерверками

Компания Google опубликовала правила, запрещающие распространять на видеохостинге YouTube недостоверную медицинскую информацию о новой коронавирусной инфекции.

В список запрещенных тем, в частности, вошли:

отрицание коронавируса,

отказ от помощи врачей и лечение с помощью народной медицины или молитвы,

утверждения о том, что вакцина или лекарство от COVID-19 уже есть,

отказ от азиатской еды, чтобы не заразиться,

связь заболевания с излучением от сети 5G,

очистка воздуха от коронавируса с помощью фейерверков.

Видеозаписи с ложными сведениями будут удалять, аккаунты пользователей в случае повторных нарушений заблокируют.