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YouTube опубликовал список запрещенных тем о COVID-19: связь болезни с азиатской едой, лечение молитвой, дезинфекция фейерверками

Источник: Google
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Компания Google опубликовала правила, запрещающие распространять на видеохостинге YouTube недостоверную медицинскую информацию о новой коронавирусной инфекции.

В список запрещенных тем, в частности, вошли:

  • отрицание коронавируса,
  • отказ от помощи врачей и лечение с помощью народной медицины или молитвы,
  • утверждения о том, что вакцина или лекарство от COVID-19 уже есть,
  • отказ от азиатской еды, чтобы не заразиться,
  • связь заболевания с излучением от сети 5G,
  • очистка воздуха от коронавируса с помощью фейерверков.

Видеозаписи с ложными сведениями будут удалять, аккаунты пользователей в случае повторных нарушений заблокируют.

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