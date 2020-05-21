Volkswagen обвинили в расизме из-за рекламы, в которой разглядели слово «neger»

Немецкий концерн Volkswagen обвинили в расизме из-за рекламы автомобиля Golf 8, передает BBC News.

Герой ролика — темнокожий мужчина в костюме, которым манипулирует большая пара белых рук. Рука щелчком отправляет мужчину в кафе под названием «Petit Colon» — это заведение в Буэнос-Айресе рядом с театром имени Христофора Колумба. «Petit Colon» можно перевести как «маленький поселенец» или «маленький колонист».

В конце видео появляется надпись «Der neue Golf» («Новый „Гольф“»). Некоторые пользователи твиттера утверждают, что первыми высвечиваются буквы «neger».

Как уточняет BBC News, сначала VW в ответ на критику заявил, что рекламный ролик просто неправильно поняли. Позднее видеоролик удалили, а концерн извинился.

«Мы понимаем гнев, который вызвало это видео. Вполне вероятно, что оно неправильное и неприятное. Мы дистанцируемся от него и искренне извиняемся», — цитирует BBC News заявление автоконцерна.

В 2019 году в Великобритании запретили рекламу Volkswagen eGolf, на которую жаловались из-за гендерных стереотипов. В ролике фигурировали мужчины-астронавты и женщина с детской коляской, сидящая на скамейке.

В том же году исполнительный директор VW Герберт Дисс признал «особую ответственность своей компании в связи с третьим рейхом» (концерн создали в 1937 году, а известную модель «Жук» разработали по заказу Адольфа Гитлера). Это произошло после того, как на корпоративном мероприятии Дисс использовал фразу «Ebit macht frei».

EBIT — финансовый термин, обозначающий прибыль до вычета процентов и налогов (earnings before interest and taxes). Реплика Дисса похожа на лозунг «Arbeit Macht Frei» («Труд освобождает») над воротами немецкого концлагеря в Освенциме.