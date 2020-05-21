В Москве задержали предпринимательницу, подозреваемую в распространении фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Следственный комитет задержал 38-летнюю предпринимательницу из Москвы, подозреваемую в , сообщается на сайте ведомства.

Как пишут «Открытые медиа», задержанную зовут Екатерина Храпченкова. 9 мая она опубликовала в тиктоке и фейсбуке видео о продаже в магазинах Москвы защитных масок из Китая, поступивших в Россию в качестве гуманитарной помощи. В СК подчеркнули, что на упаковках масок нет такой информации.

Храпченкова рассказала на допросе, что в тиктоке запись посмотрели «несколько сотен тысяч» пользователей, но перед задержанием она удалила ролик из-за большого числа комментариев. По ее словам, видео осталось доступно в фейсбуке.

Доставление подозреваемой в распространении ложной информации о защитных масках в здание СК России Следственный комитет Российской Федерации

Как отмечают «Открытые медиа», Храпченкова повторила фейк, появившийся в конце апреля. Тогда в анонимном телеграм-канале «Московские новости» опубликовали сообщение о продаже в Москве масок из Китая, поступивших в качестве гуманитарной помощи. Торговые сети отрицали продажу масок, присланных в качестве помощи.