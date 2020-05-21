От коронавируса умер бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман. Он работал при 11 президентах США

Умер Уилсон Рузвельт Джерман — бывший дворецкий Белого дома, работавший там при 11 президентах США. Об этом телеканалу Fox 5 сообщила его внучка Джамиля Гаретт.

Джерману был 91 год. Причиной его смерти стал коронавирус.

Джерман работал в Белом доме 55 лет — с 1957 по 2012 год. Он начинал как уборщик. До дворецкого его повысила Жаклин Кеннеди, жена президента Джона Кеннеди.

США занимают первое место в мире по распространению коронавируса. На 21 мая в стране выявлено 1 562 714 заболевших COVID-19. Выздоровели 294 312 человек, умерли 93 863.