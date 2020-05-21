Госдума приняла закон о создании единой базы данных жителей России

Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России.

Предполагается, что в регистр будут включать следующие основные данные о жителях: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и другие. Также предусмотрена возможность внесения дополнительных сведений о физическом лице, например, о семейном положении и родственных связях.

Формировать базу данных планируется на основе сведений государственных и муниципальных информационных ресурсов органов госвласти, местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами.

Закон вводит понятие «идентификатора», указывающего «на совокупность сведений о человеке в государственном информационном ресурсе».

Вести регистр будет Федеральная налоговая служба (ФНС). Замруководителя ФНС Виталий Колесников ранее говорил, что в регистр войдут «30 видов сведений от 12 основных поставщиков».

Центр обработки данных, в котором будут обрабатываться сведения регистра населения, будет расположен в городе Городец Нижегородской области.

Со дня официального опубликования закона и до 31 декабря 2025 года устанавливается переходный период.

О планах создать в России к 2025 году единую базу сведений о населении в 2016 году объявил Дмитрий Медведев, занимавший в тот момент пост премьер-министра. Тогда «Интерфакс» сообщал, что «идентификатор» — уникальный неизменяемый номер, который будет присваиваться каждому, чьи сведения внесены в регистр.