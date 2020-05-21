Фейсбук запустил в России раздел помощи пострадавшим от COVID-19
Источник: Meduza
Фейсбук запустил в России раздел, через который можно запросить или предложить помощь тем, кто столкнулся с трудностями во время эпидемии COVID-19. Об этом сказано в сообщении соцсети, поступившем в «Медузу».
«Вы сможете опубликовать предложения или просьбы о помощи по любому вопросу — от закупки продуктов до транспортных перевозок», — пояснил Facebook.
Если пользователю самому нужна помощь, можно просматривать публикации, где ее предлагают другие.
Если подходящих вариантов нет, можно «поделиться постом как частное лицо или представитель страницы и рассказать другим о том, какая поддержка вам необходима».
Подобный раздел появился в фейсбуке впервые в 2016 году для помощи пострадавшим от стихийных бедствий.