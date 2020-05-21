Биткоины, предположительно принадлежащие Сатоси Накамото, вывели из кошелька, где они лежали 11 лет

50 биткоинов, которые намайнили в феврале 2009 года, пришли в движение, заметил телеграм-канал Goldfoudinshit ТМ.

Криптовалюта, о которой идет речь, — это награда за блок, созданный спустя месяц после запуска блокчейна.

В то время майнингом занимались 3-4 человека, пишет Goldfoudinshit ТМ, в том числе предполагаемый создатель биткоина, известный под именем Сатоси Накамото.

Часть биткоинов отправили на биржу Coinbase и платежную платформу CoinPayments, пишет ForkLog.

После транзакции курс биткоина упал на 4%, пишет MarketWatch. Криптовалюта дешевела с 9782 долларов до 9300 долларов, к 16:45 мск 21 мая биткоин, по данным CoinDesk, стоил 9339 долларов.

Под псевдонимом Сатоси Накамото скрывается человек или группа людей. Первым настоящим товаром, купленным за криптовалюту, стали две пиццы: житель Флориды заплатил за них 10 тысяч биткоинов в 2010 году.

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