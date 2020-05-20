Суд впервые разрешил вскрыть корпус «Титаника». Из него достанут беспроводное радио, с которого был подан сигнал бедствия

Суд в США разрешил компании RMS Titanic вскрыть обшивку затонувшего лайнера «Титаник». Об этом сообщает The Washington Post.

Исследователи намереваются, в первую очередь, найти и достать со дна беспроводной телеграф фирмы Marconi, с которого корабль передавал сигнал бедствия. Помимо этого, на поверхность могут быть подняты десятки других артефактов.

Разрешение на вскрытие корпуса «Титаника» было получено впервые. Во время всех предыдущих экспедиций исследователи лишь осматривали его снаружи, а также собирали предметы, находящиеся рядом с лайнером.

В 2019 году вступил в силу договор между США и Великобританией, по которому компании, находящиеся в юрисдикции этих стран, имеют право вести работы на месте крушения «Титаника» только на основании специальных решений властей.

С 2012 года «Титаник», затонувший в международных водах, также автоматически (спустя 100 лет после крушения) попал под охрану ЮНЕСКО в рамках Конвенции о защите международного подводного наследия.

Из-за поражения морскими организмами «Титаник» очень быстро разрушается. Ученые полагают, что предметы, представляющие исторический интерес, можно будет достать с судна лишь в течение ближайших 10-15 лет.