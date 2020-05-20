Spotify купила права на подкаст Джо Рогана. В одном из его выпусков Илон Маск курил марихуану

Потоковый сервис Spotify заключил эксклюзивное лицензионное соглашение с автором подкаста The Joe Rogan Experience комиком Джо Роганом, сообщается на сайте компании.

Joe Rogan Experience будет выходить на Spotify с 1 сентября 2020 года, выпуски будут бесплатными. В России сервис Spotify официально не работает.

До конца года старые выпуски будут доступны на других платформах, но затем останутся только на Spotify, на ютьюбе будут публиковать только фрагменты шоу.

Сумма сделки Spotify и Рогана не разглашается. По данным источника Bloomberg, она может составить от десятков до ста миллионов долларов. Spotify не покупает шоу Рогана, уточняет издание, речь идет о лицензировании прав.

Joe Rogan Experience выходит с 2009 года, подкаст Рогана — один из самых популярных в США, у него 190 миллионов прослушиваний. Роган зовет в студию знаменитостей, выпуски длятся от двух до девяти часов. Одним из самых известных стал выпуск с Илоном Маском, во время которого глава Tesla курил марихуану.

Joe Rogan Experience #1470 — Elon Musk PowerfulJRE