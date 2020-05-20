Путин поддержал кандидатуру Рустама Минниханова на очередной срок на посту главы Татарстана. Минниханов занимает эту должность уже 10 лет
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит кандидатуру Рустама Минниханова на очередной пятилетний срок на посту главы Татарстана.
Об этом было объявлено 20 мая во время встречи Путина и Минниханова, проходившей в режиме видеоконференции.
«В случае вашего одобрения дальше готов работать, баллотироваться в зависимости от того, какие будут установки с вашей стороны», — сказал Минниханов, у которого в сентябре истекают полномочия.
Путин, в свою очередь, отметил, что Татарстан «по основным показателям является лидером среди всех субъектов Федерации». «Все это достигнуто в результате вашей работы во главе республики. Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение», — сказал президент РФ.
Рустам Минниханов занимает пост главы Татарстана с 25 марта 2010 года. В 2015 году он переизбрался на второй срок. Путин тогда объявил о поддержке кандидатуры Минниханова за день до окончания его полномочий.