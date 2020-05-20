Минкомсвязи предложило перевести все уведомления о штрафах и пени в электронный вид

Минкомсвязи подготовило законопроект о переводе в электронный формат всех уведомлений, которые государственные органы направляют гражданам и организациям, например о штрафах и пени, пишет «Коммерсант».

Предполагается, что все подобные уведомления будут присылать по умолчанию в электронном виде и лишь по желанию получателя — по почте. Сейчас действует обратный принцип.

По данным Минкомсвязи, в 2019 году только гражданам от госорганов было направлено почти 600 миллионов уведомлений, что обошлось бюджету примерно в 22 миллиарда рублей. Среди таких уведомлений — 122 миллиона постановлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения.

При переходе на рассылку штрафов в электронном виде, сообщил «Коммерсанту» президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, потребуется внесение изменений в КоАП, чтобы привязать срок обжалования штрафа к сообщению на госуслугах, иначе будет сложно оспорить постановление.

Среди других возможных последствий перехода на электронный формат рассылки уведомлений, считают опрошенные изданием эксперты, сокращение доходов «Почты России», которая в среднем получает по 50 рублей за каждое письмо, например о штрафах.

Ранее на рассылку уведомлений в электронном виде уже перешел ряд ведомств, например ФНС в Москве так по умолчанию рассылает уведомления о налогах для физических лиц.