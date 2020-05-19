В Ярославле убили медведя, напавшего на местного жителя

В Ярославле инспекторы убили медведя, который напал на местного жителя в черте города, а потом долгое время не уходил в лес.

Медведь появился в Дзержинском районе города в ночь на 18 мая. Он напал на 26-летнего местного жителя, шедшего по улице — тот получил легкие рваные раны.

Впоследствии медведь на протяжении 15 часов оставался на границе города на опасно близком расстоянии от людей, рассказали в департаменте окружающей среды и природопользования Ярославской области. Такое поведение животного, которое отказывалось уходить вглубь леса, специалисты сочли неадекватным — в связи с этим его пришлось убить. У него взяли пробы на бешенство.