На Украине задержали хакера, подозреваемого в продаже крупнейшей в истории базы украденных данных

Служба безопасности Украины задержала хакера, подозреваемого в публикации 773 миллионов почтовых адресов и 22 миллионов паролей в январе 2019 года. Это называли крупнейшей известной публикацией украденных данных.

Хакера, известного под ником Sanix, задержали в Ивано-Франковской области. У него изъяли компьютеры с двумя терабайтами украденной информации, а также 190 тысяч гривен и более трех тысяч долларов наличными. Эти деньги он получил в результате незаконной деятельности, утверждает СБУ.

По информации СБУ, украинец хотел продать базу адресов и паролей, опубликованную в интернете в январе 2019 года. Эта база составляла лишь малую часть массива данных, которыми он завладел. Подобных баз у хакера было по меньшей мере семь, в них содержались персональные (в том числе финансовые) данные жителей Евросоюза и Северной Америки.