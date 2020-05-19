Хакеры получили данные девяти миллионов клиентов EasyJet

Хакеры получили адреса электронной почты и информацию о перелетах почти девяти миллионов клиентов британского лоукостера EasyJet, сказано в сообщении авиакомпании.

В 2208 случаях речь идет также о данных банковских карт. Паспортные данные к хакерам не попали.

EasyJet не нашла свидетельств того, что полученные взломщиками сведения в дальнейшем использовались злонамеренно.

Тем не менее, авиакомпания сообщит каждому из клиентов, которых затронула утечка, как можно минимизировать риск потенциальных фишинговых атак.

В компании отметили, что в связи с эпидемией COVID-19 «существует повышенная обеспокоенность об использовании персональных данных для интернет-мошенничества».

Когда произошла утечка и когда ее обнаружили, EasyJet не сообщила.