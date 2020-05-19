«Готовы выполнять требования авторитарных режимов». Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем

Генеральный прокурор США Уильям Барр раскритиковал корпорацию Apple за отказ помогать американским правоохранительным органам, а также сотрудничество с Россией и Китаем. Слова Барра приводятся на сайте Минюста США.

Барр выступил на брифинге по делу саудовского военнослужащего Мохаммеда Саида аль-Шамрани. В декабре 2019 года он устроил стрельбу на базе ВМС США во Флориде, ранил 11 человек и был убит. По словам Барра, ФБР сразу попросило Apple предоставить доступ к двум телефонам аль-Шамрани, но корпорация отказалась. Телефоны удалось взломать только полгода спустя.

Барр заявил, что отказ Apple от сотрудничества угрожает национальной безопасности и призвал изменить ситуацию с помощью закона. Генпрокурор США также заметил, что многие технологические компании, которые выступают за надежное шифрование во время защиты частной жизни, «готовы подстроиться под авторитарные режимы», когда им нужно защитить свои бизнес-интересы.

«Например, было много сообщений о том, что Apple работает с Компартией Китая и с российским режимом, чтобы переместить [туда] центры обработки данных и позволить правительствам этих стран массово следить [за гражданами]. <…> Если такие технологические компании как Apple готовы выполнять требования авторитарных режимов, у них нет никаких причин отказывать в сотрудничестве странам, где существует верховенство права, которые уважают гражданские свободы и право на частную жизнь», — заявил Барр.

Директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских заявил РИА Новости, что заявления о сотрудничестве Apple с Россией вызывают «снисходительную улыбку».

Ранее Роскомнадзор заявил, что российская «дочка» Apple — компания «Эппл Рус» — уведомила ведомство о локализации данных российских пользователей на территории РФ в декабре 2018 года. При этом Роскомнадзор знал, что данные локализованы, еще с 2015 года.

За отказ перенести данные российских пользователей на территорию России технологическим компаниям грозит штраф до 18 миллионов рублей.