Волонтер «Единой России» в Воронеже продала продукты, предназначавшиеся бедным семьям

Волонтер «Единой России» в Воронеже продала продуктовые наборы, которые бедным семьям начали выдавать как помощь во время эпидемии. Об этом сообщает «Вести Воронеж».

Еду девушка продавала в чате жилого комплекса «Цветной бульвар». Она предлагала купить сахар за 30 рублей, «конфетки» — за 25, колбасу и сыр за сто (о каком объеме идет речь в случае каждого продукта, неясно).

В региональном отделении партии «Вестям» сообщили, что девушка забрала семь наборов и продала пять из них. Как утверждают в партии, она «поволонтерила два дня и пропала».

Стоимость одного набора — 2-2,5 тысячи рублей, передает РИА Новости. В воронежском волонтерском центре «Единой России» агентству сообщили о намерении обратиться в полицию.

Объявление о продаже еды воронежские единороссы обнаружили 13 мая. Как сказали «Вестям» в пресс-службе партии, девушку нашли через соседей, которым она писала.

Ее попросили публично извиниться, 14 мая пост с извинениями появился в паблике «Мой и твой Воронеж» во «ВКонтакте».

Страница автора поста под именем Валентина Попова на момент выхода заметки удалена. В комментариях к посту опубликовано, как утверждается, настоящее имя и фото девушки.