Во «ВКонтакте» появились групповые звонки. В них могут участвовать до восьми человек
Источник: ВКонтакте
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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила функцию групповых видеозвонков.
В видеоконференциях могут участвовать до восьми человек. Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок.
Принимать звонки уже может любой пользователь, а возможность создавать их появится у всей аудитории VK в ближайшие дни.
Видеозвонки с участием двух человек доступны во «ВКонтакте» с 2018 года.