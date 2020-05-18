Во «ВКонтакте» появились групповые звонки. В них могут участвовать до восьми человек

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила функцию групповых видеозвонков.

В видеоконференциях могут участвовать до восьми человек. Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок.

Видеозвонки с участием двух человек доступны во «ВКонтакте» с 2018 года.