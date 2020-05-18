Власти Москвы возложили вину за утечку данных горожан, оштрафованных за нарушение карантина, на самих горожан

Личные данные нарушителей карантина в Москве могли попасть в открытый доступ по вине самих оштрафованных. Об этом РИА Новости заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Данчиков выразил мнение, что утечка данных, о которой утром 18 мая , могла произойти только из-за того, что сами оштрафованные выкладывали скриншоты постановлений о штрафах в сеть с указанными на них уникальными номерами (УИН). По его мнению, подобрать номер вручную практически невозможно.

УИН состоит из 20-25 цифр. На сайтах оплаты штрафов при вводе этого идентификатора можно увидеть полное имя оштрафованного, а также серию и номер его паспорта. Система не блокирует попытки многократного ввода УИН — таким образом, с помощью автоматического перебора всех возможных значений можно собрать базу персональных данных.