В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин отменил разрешение на прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Стрелюхина, вернуть ограничения его вынудили высокие темпы прироста заболеваемости COVID-19.

«Это нехороший симптом. Не хотелось бы ужесточать меры, но это вынужденно. Поберегите себя и наберитесь терпения. Чем серьезнее мы будем относиться к предписанию главного санитарного врача, тем быстрее выйдем к стабилизации ситуации», — заявил Стрелюхин.

Жителям Саратовской области с 12 мая разрешили выходить на прогулки по двое, соблюдая дистанцию в полтора метра, и заниматься спортом в одиночестве на расстоянии пяти метров друг от друга.

На 18 мая в Саратовской области выявлен 1871 случай коронавируса. По данным регионального правительства, ежедневный темп прироста заболеваемости COVID-19 составляет 7,5% (в среднем по России это показатель равен 3,9%).

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