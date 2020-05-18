В Белоруссии замужние женщины младше 40 лет получат право на бесплатное ЭКО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, направленный на социальную поддержку отдельных групп граждан. В числе прочего указ предоставляет право на за счет государства.

Одна попытка ЭКО будет бесплатно предоставляться при наличии соответствующих медицинских показаний супружеским парам, в которых возраст женщины не превышает 40 лет.

В Белоруссии в последние годы наблюдается убыль населения из-за низкой рождаемости. Так, в 2018 году на 1000 человек приходилось 9,9 родившихся. Этот показатель ниже, чем в соседних России (10,9), Латвии (10,7 в 2017 году), Литве (10,1 в 2017 году), Польше (10,6 в 2017 году).