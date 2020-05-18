Умер актер Мишель Пикколи. Он играл в фильмах Бунюэля и Годара

Во Франции умер актер Мишель Пикколи.

Актеру было 94 года, он умер после инсульта.

Мишель Пикколи известен по ролям в фильмах Жан-Люка Годара и Луиса Бунюэля. Популярность к нему пришла после выхода картины Годара «Презрение», за которую он получил премию «Сезар».

В 1980-м году Пикколи получил приз лучшему актеру на кинофестивале в Каннах (за роль в фильме «Прыжок в пустоту»), в 1982 году — Серебряного медведя в Берлине (за «Странное дело»).