Суд в Нидерландах арестовал бренды водки «Столичная» и «Московская» по иску бывших акционеров ЮКОСа

Суд в Нидерландах наложил арест на бренды водки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».

Арест, действующий на территории Нидерландов, Бельгии и Люксембурга, был наложен по иску бывших акционеров ЮКОСа, добивающихся от России выплаты 50 миллиардов долларов. Теперь эти бренды могут быть проданы на открытом аукционе, а прибыль от продажи пойдет в счет погашения компенсации.

В «Союзплодоимпорте» заявили, что считают решение суда неправомерным и будут обжаловать его.

Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов (50 миллиардов плюс проценты) на основании решения третейского суда в Гааге от 2014 года, который счел, что фактически власти РФ незаконно национализировали компанию. В феврале 2020 года это решение подтвердил апелляционный суд, Россия опротестовала его в Верховном суде Нидерландов.

Россия вернула себе права на бренды Stolichnaya и Moskovskaya на территории Бенилюкса в январе 2020 года. До этого они принадлежали компании SPI Group бизнесмена Юрия Шефлера. Судебные тяжбы между Россией и SPI ведутся и в других странах: так, в Австрии суд встал на сторону РФ, в Греции — на сторону SPI. В США разбирательство продолжается.