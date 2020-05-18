Патриарх Кирилл отстранил архиереев Армавирской и Костомукшской епархий. Их ждет церковный суд

Патриарх московский и всея Руси Кирилл отстранил епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления вверенными им епархиями. Об этом сообщил Московский патриархат.

В качестве причин отстранения названы «документально аргументированные обвинения в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями». Как пишет телеграм-канал «Церквач», обвинения «сводились в основном к пьянству и нетрадиционной сексуальной ориентации».

Рассмотрение обвинений передано в Высший церковный суд. До этого местом пребывания епископа Игнатия (Бузина) определен Краснодар, место пребывания епископа Игнатия (Тарасова) — Петрозаводск.

Временное управление Армавирской епархией поручено епископу Сочинскому и Туапсинскому Герману, Костомукшской епархией — митрополиту Петрозаводскому и Карельскому Константину.

Глава Армавирский епархии был возведен в епископский сан в 2014 году, глава Костомукшской епархии — в 2013 году.

В 2015 году епископ Костомукшский, управляя автомобилем Land Cruiser, попал в ДТП, в результате которого пассажирка машины получила перелом позвоночника. Изначально в управлении автомобилем признались два других человека, архиерей оформил явку с повинной на третий день после аварии. Дело закончилось примирением сторон.

15 мая издание Credo.Press сообщило, что в интернете распространяются материалы, порочащие епископа Костомукшского, в частности, «фотографии пикантного содержания и свидетельства о гомосексуальной активности клириков епархии». Архиерей заявил, что это попытка очернить его и что он обратился в СК, где уже вычислили «исполнителей заказа».