Москва приостановила программу «Моя улица»

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции Москва заморозила расходы на благоустройство, в том числе по программе в 2020 году. Об этом «Ведомостям» сообщил заместитель мэра Москвы по экономике Владимир Ефимов.

Вице-мэр по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сказал газете, что работы приостановили до распоряжения главы города Сергея Собянина, конкурсы находятся «в стадии ожидания».

По словам Бирюкова, в 2020-м планировали отремонтировать более 40 улиц и набережных и 180 парков и скверов.

Как добавил Ефимов, Москва приостановила проекты на 350 миллиардов рублей. Речь в том числе о ремонте дорог, обновлении городского наземного транспорта и метро.

На развитие городской среды («Моя улица» — часть соответствующей госпрограммы) в 2020 году из городского бюджета предполагалось потратить 119 миллиардов рублей.

В середине 2017 года вице-мэр Петр Бирюков говорил, что программа «Моя улица» не закончится никогда: «Эта наша работа на благо Москвы будет бесконечной».