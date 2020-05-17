В Пуэрто-Рико пройдет референдум о вхождении в состав США

В ноябре 2020 года в Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США на правах штата. Соответствующий закон подписала губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед.

Результаты референдума не будут носить обязательный характер, поскольку вхождение Пуэрто-Рико в состав США должен одобрить американский Конгресс, пишет издание Exelcior.

Как отмечает агентство EFE, с 1967 по 2017 годы прошли пять референдумов по вопросу о политическом статусе Пуэрто-Рико. На последнем за вхождение в состав США проголосовали 97% избирателей, но явка составила только 23%.

Пуэрто-Рико имеет статус под управлением США.

Жители острова имеют гражданство США и платят некоторые налоги, но не принимают участия в федеральных выборах. Кроме того, Пуэрто-Рико получает меньшее финансирование, чем штаты США.

В последний раз новые штаты в США появлялись в 1959 году. Это были Аляска и Гавайи.