В нижегородском лесу нашли десятки коробок с вакциной против гриппа

Жители Нижегородской области нашли в лесу десятки коробок с вакциной от гриппа. Об этом свидетельствует видеозапись, которую опубликовало «Дзержинское телевидение».

В ролике видно, что в ящиках находится вакцина «Совигрипп» в ампулах. Нашедшие проверили ее срок годности. Оказалось, что она рассчитана на 2019-2020 годы.

Первый заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил о проведении проверки. «Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом. Очевидно, что такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено, как преступление. По номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда», — отметил Мелик-Гусейнов.

В разговоре с изданием «Подъем» он добавил, что вакцину уже изъяли и отправили экспертам, чтобы определить в какое медицинское учреждение ее поставили.