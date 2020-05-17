В Москве умерли еще 77 человек с коронавирусом. Это рекордное число смертей за сутки

За сутки в Москве умерли 77 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил городской оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Как отмечает «Интерфакс», это самый высокий показатель летальных исходов от коронавируса в Москве за сутки. Предыдущий максимум — 74 умерших — был зафиксирован 15 мая.

Общее число умерших в Москве, у которых был подтвержден COVID-19, достигло 1580 человек.

Москва — эпицентр распространения коронавируса в России. В городе 113 831 активный случай COVID-19.

Всего в России, по данным на 17 мая, зафиксировали 281 752 случая коронавируса. 67 373 человека выздоровели, 2631 умерли.