Основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов оказался единственным россиянином в десятке богатейших людей Великобритании по версии The Sunday Times. На это обратил внимание ТАСС.

Усманов занимает седьмое место рейтинга с состоянием 11,7 миллиарда фунтов стерлингов (14,1 миллиарда долларов). В прошлом году он был на восьмой строчке с состоянием 11,3 миллиарда фунтов (13,7 миллиарда долларов).

В 2019 году в первой десятке рейтинга присутствовали еще двое россиян: владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович занимал девятое место, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман был на десятом. В новом рейтинге Фридман опустился на 11-ю строчку с состоянием 10,23 миллиарда фунтов (12,4 миллиарда долларов), Абрамович — на 12-ю с состоянием 10,16 миллиарда фунтов (12,3 миллиарда долларов).

Лидером свежего рейтинга богатейших людей Великобритании стал глава компании по производству электроприборов Dyson Джеймс Дайсон. Его состояние оценивается в 16,2 миллиарда фунтов (19,6 миллиарда долларов).

В ежегодный рейтинг The Sunday Times входят тысячи самых богатых жителей Великобритании.