На орбиту запустили ракету-носитель с секретным космопланом ВВС США

Тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B Военно-воздушных сил США стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Об этом сообщила компания United Launch Alliance (ULA).

Старт должен был состояться накануне, но его отложили на сутки из-за плохой погоды в районе космодрома.

Точная цель запуска X-37B засекречена, но представители ВВС США говорили, что во время миссии планируется провести ряд научных экспериментов на орбите.

X-37B — экспериментальный орбитальный самолет, длина которого составляет около девяти метров. Был разработан американской компанией Boeing. Всего создано два таких самолета.

X-37B является многоразовым аппаратом. Его выводит на орбиту ракета-носитель. Посадку космоплан осуществляет самостоятельно. Полет и приземление проходят в автоматическом режиме.

С 2010 года состоялись пять космических полетов X-37B длительностью от 225 до 780 дней. Подробности этих миссий засекречены.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что X-37B можно использовать в качестве носителя оружия.

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