Бывший президент США Барак Обама записал два видеообращения к выпускникам американских школ и университетов, в котором высказался о том, как американские власти справляются с вспышкой коронавируса.

«Эта пандемия больше, чем что-либо еще, полностью и окончательно опровергла представление о том, будто многие руководители осознают, что делают. Многие из них даже не делают вид, что отвечают за что-либо», — сказал Обама в обращении к выпускникам университетов.

«Эта пандемия изменила существующее положение вещей и показала, что… все те взрослые, о которых вы думали, что они главные и знают, что делают, оказывается, не могут ответить на все вопросы. Многие из них даже не задают правильные вопросы», — заявил Обама в обращении к выпускникам школ.

Он призвал молодежь занять активную позицию в жизни. «Если мир станет лучше, то это произойдет благодаря вам», — сказал бывший президент.

Как отмечает Axios, Обама впервые публично высказался с начала эпидемии коронавируса. Несмотря на то, что в своих обращениях он не назвал имен, многие американские СМИ восприняли его слова как критику в адрес администрации президента США Дональда Трампа.

На прошлой неделе в интернет попал частный разговор Барака Обамы, в котором он назвал реакцию правительства США на вспышку коронавируса «катастрофой». После этого лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл высказал мнение, что Обаме следовало «помолчать» и не критиковать правительство его преемника.