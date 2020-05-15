В Москве сотни продавцов рынка «Фуд сити» устроили стихийную акцию из-за повышения цен на аренду

На площади перед рынком «Фуд сити» на МКАД прошла стихийная акция протеста. Видео с нее распространилось в соцсетях.

На кадрах видно, что многие из собравшихся носили маски, но дистанцию между собой они не соблюдали. На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которые прекратили акцию — при этом никто задержан не был.

Как пишет Baza, на площади собрались арендаторы торговых площадей. Причиной для этого, пишет издание, стало повышение цен на аренду. МВД официально назвало причиной конфликта «финансовый спор».

Владелец «Фуд сити» отверг информацию о повышении аренды. По его словам, стихийная акция началась из-за недостатка торговых площадей, и сейчас конфликт уже улажен.