«Ростех» задумал передать подконтрольной ему Red Wings 60 невостребованных самолетов SSJ 100

Госкорпорация «Ростех» планирует передать авиакомпании Red Wings 60 лайнеров Sukhoi Superjet 100, на которые за несколько лет не нашлось покупателей. Об этом со ссылкой на источники пишут «Ведомости».

Red Wings с 2016 года принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации, которая в свою очередь входит в «Ростех», уточняет газета.

Речь идет о лизинговых поставках для авиакомпании. Покупать лайнеры за счет субсидий будет, по планам «Ростеха», одна из государственных лизинговых компаний.

Один SSJ 100 в 2020 году стоит 33 миллиона долларов. Cпрос на самолеты снижается, поскольку, как пишет газета, производитель не наладил поставки запчастей, и при поломках SSJ 100 «слишком долго простаивают».

«Ростех» в 2019 году рассматривал вариант создать новую авиакомпанию «РТ-авиа», чтобы поставлять российские самолеты ей. Программа лизинга для Red Wings, если ее одобрят, заменит создание нового перевозчика, сказали собеседники «Ведомостей».

Red Wings в 2016 году отказалась от эксплуатации SSJ 100 «из-за нерентабельности». Сейчас парк авиакомпании состоит из Airbus 320/321. От самолетов также отказались зарубежные авиаперевозчики.