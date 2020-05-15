На Курилах выявили первый случай коронавируса. Острова Шикотан и Кунашир закрыты на въезд и выезд

На Курильских островах зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили власти Сахалинской области.

Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко сообщил, что COVID-19 выявлен у жителя Дагестана, который недавно прибыл на Сахалин из Москвы. Он нарушил режим обязательного 14-дневного карантина, улетел на Кунашир, заселился в гостиницу и вышел на работу. Сейчас мужчина находится в больнице.

Власти выявляют круг контактных лиц заболевшего. По информации властей Сахалинской области, сейчас с Кунаширом прекращено транспортное сообщение. Также заблокирован въезд и выезд с острова Шикотан, который осуществляет связь с Сахалином и материком только через Кунашир, пишет ТАСС.

Приезжий из Дагестана должен был работать водолазом на судне «Байкал». 15 мая на судно наложили арест, а против его владельца — компании «Салюс» — возбудили уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Ранее эта компании была связана с браконьерством.

Всего в Сахалинской области зафиксировано 50 случаев коронавирусной инфекции: 27 человек выздоровели, 23 проходят лечение.