Microsoft предложила российскому правительству использовать свои сервисы бесплатно
Корпорация Microsoft предложила российскому правительству масштабно развернуть свои продукты и сервисы. Соответствующее письмо компания направила в Минкомсвязи, пишет «Коммерсант».
Среди предлагаемых продуктов — облачные сервисы для удаленной работы, сервисы обеспечения кибербезопасности и решения для медицинских учреждений. Доступ к ним для государственных структур может быть бесплатным как минимум полгода.
В Microsoft предложение объяснили тем, что компания активно сотрудничает с правительствами во всем мире, чтобы помочь справиться с последствиями пандемии коронавируса.
Большинство отечественных конкурентов Microsoft призывают с осторожностью относиться к ее предложениям. Они несут в себе угрозу национальной безопасности и должны рассматриваться правоохранительными органами, категоричен исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин. По его словам, под предлогом пандемии западные вендоры призывают нарушить сразу несколько законов.