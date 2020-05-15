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Microsoft предложила российскому правительству использовать свои сервисы бесплатно

Источник: Коммерсант
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Корпорация Microsoft предложила российскому правительству масштабно развернуть свои продукты и сервисы. Соответствующее письмо компания направила в Минкомсвязи, пишет «Коммерсант». 

Среди предлагаемых продуктов — облачные сервисы для удаленной работы, сервисы обеспечения кибербезопасности и решения для медицинских учреждений. Доступ к ним для государственных структур может быть бесплатным как минимум полгода. 

В Microsoft предложение объяснили тем, что компания активно сотрудничает с правительствами во всем мире, чтобы помочь справиться с последствиями пандемии коронавируса. 

Большинство отечественных конкурентов Microsoft призывают с осторожностью относиться к ее предложениям. Они несут в себе угрозу национальной безопасности и должны рассматриваться правоохранительными органами, категоричен исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин. По его словам, под предлогом пандемии западные вендоры призывают нарушить сразу несколько законов.

Коммерсант