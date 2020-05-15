Microsoft предложила российскому правительству использовать свои сервисы бесплатно

Корпорация Microsoft предложила российскому правительству масштабно развернуть свои продукты и сервисы. Соответствующее письмо компания направила в Минкомсвязи, пишет «Коммерсант».

Среди предлагаемых продуктов — облачные сервисы для удаленной работы, сервисы обеспечения кибербезопасности и решения для медицинских учреждений. Доступ к ним для государственных структур может быть бесплатным как минимум полгода.

В Microsoft предложение объяснили тем, что компания активно сотрудничает с правительствами во всем мире, чтобы помочь справиться с последствиями пандемии коронавируса.