Facebook купил сервис Giphy за 400 миллионов долларов

Facebook купил сервис анимированных изображений Giphy, сказано в сообщении соцсети.

По данным Axios, сумма сделки составила 400 миллионов долларов.

Как пишет The Verge, фейсбук несколько лет использует API Giphy для поиска гифок в приложениях инстаграма, мессенджера и основном приложении соцсети.

Половина трафика Giphy приходит именно оттуда, уточняет издание.

Бренд Giphy обещают оставить, для пользователей сервиса пока ничего не поменяется. Разработчики и партнеры Giphy сохранят доступ к его API.