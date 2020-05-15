Facebook купил сервис Giphy за 400 миллионов долларов
Источник: Facebook
Надежный источник
Facebook купил сервис анимированных изображений Giphy, сказано в сообщении соцсети.
По данным Axios, сумма сделки составила 400 миллионов долларов.
Как пишет The Verge, фейсбук несколько лет использует API Giphy для поиска гифок в приложениях инстаграма, мессенджера и основном приложении соцсети.
Половина трафика Giphy приходит именно оттуда, уточняет издание.
Бренд Giphy обещают оставить, для пользователей сервиса пока ничего не поменяется. Разработчики и партнеры Giphy сохранят доступ к его API.