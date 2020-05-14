Жители Екатеринбурга посадили в парке деревья, протестуя против незаконной вырубки. Мэрия пожалуется на их «экологический экстремизм» в ФСБ

Мэрия Екатеринбурга попросит ФСБ и МВД проверить действия экологических активистов, самовольно посадивших деревья в парке возле Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС). Об этом, как сообщает Znak.com, заявил первый заместитель главы города Александр Ковальчик.

11 мая группа местных активистов высадила 47 саженцев яблонь, лещин, ив и ясеней в парке на месте предполагаемого строительства бассейна для университета. В прошлом декабре по инициативе вуза там проводилась вырубка деревьев, пишет 66.ru. Экоактивисты пожаловались в прокуратуру, которая признала вырубку незаконной и потребовала от университета устранить нарушения.

14 мая конфликт обсудили на заседании экологического совета при мэре Екатеринбурга. Как сообщил Ковальчик по итогам заседания, активисты «сделали неверные выводы», и их действия «производились вне рамок закона». По его словам, то, что жители приняли за вырубку, было санитарной очисткой территории, а проекта бассейна даже не существует.

Глава экологического совета Ольга Старцева в свою очередь заявила следующее: «Налицо признаки экологического экстремизма, когда ряд экоактивистов решил использовать зеленую тему в своих интересах. Нельзя без экспертов привозить деревья, даже дорогие, даже благородные, и где угодно их пихать. Не факт, что деревья посадили правильно и они приживутся».