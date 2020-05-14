В России заболели коронавирусом более 250 тысяч человек. За сутки выявлены еще почти 10 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 14 мая в России зарегистрированы 9974 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее сообщалось о 10 028 случаях COVID-19 за сутки.

Общее число инфицированных достигло 252 245 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+4712 человек за последние сутки), Подмосковье (+918), Петербурге (+460), Нижегородской (+238) и Ивановской (+102) областях.

За минувшие сутки умерли еще 93 пациента с COVID-19. Всего с начала распространения коронавируса в России скончались 2305 человек.

Выздоровели 53 530 человек (+5527 человек за минувшие сутки).

В стране проведены более 6,1 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавирусной инфекции (+205,5 тысячи тестов за последние сутки).