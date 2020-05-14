В Москве завод закрыли на следующий день после открытия из-за отсутствия масок у работников
Источник: Управление Роспотребнадзора по Москве
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Роспотребнадзор временно запретил работу Московского завода тепловой автоматики за нарушение санитарных норм. Предприятие было опечатано 13 мая.
Как пояснили в ведомстве, проведенная проверка показала, что администрация не обеспечила работников масками и перчатками, а на проходной не было разметки для соблюдения социальной дистанции и бесконтактных термометров для измерения температуры рабочих.
Заводы в Москве открылись с 12 мая в рамках первого снятия ограничений карантинного режима. Обязательным условием для их работы стало соблюдение санитарных норм.