В Москве завод закрыли на следующий день после открытия из-за отсутствия масок у работников

Роспотребнадзор временно запретил работу Московского завода тепловой автоматики за нарушение санитарных норм. Предприятие было опечатано 13 мая.

Как пояснили в ведомстве, проведенная проверка показала, что администрация не обеспечила работников масками и перчатками, а на проходной не было разметки для соблюдения социальной дистанции и бесконтактных термометров для измерения температуры рабочих.

Заводы в Москве открылись с 12 мая в рамках первого снятия ограничений карантинного режима. Обязательным условием для их работы стало соблюдение санитарных норм.