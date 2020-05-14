Сотрудникам Сбербанка предложили протестировать вакцину против коронавируса

Руководство Сбербанка в электронной рассылке для сотрудников предложило им стать добровольцами в тестировании вакцины против коронавируса. Об этом пишет РБК, журналисты которого ознакомились с копией письма.

Клинические испытания первого образца вакцины, которая разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, начнутся в середине июня, говорится в письме.

Добровольцам придется ограничить контакты с потенциально инфицированными за две недели до начала испытаний и в течение всего срока тестирования, который составляет 28 дней.

Сбербанк принимает участие в финансировании разработки вакцины против коронавируса. Компания направляла на борьбу с COVID-19 более трех миллиардов рублей.

По оценкам ученых и медиков, вакцина от COVID-19 будет разработана через 12-18 месяцев.