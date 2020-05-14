Число умерших от COVID-19 во всем мире превысило 300 тысяч человек

Количество умерших от коронавирусной инфекции по всему миру достигло 300 тысяч 315 человек. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса.

На первом месте по числу смертей из-за COVID-19 находятся США — 85 тысяч человек. Далее идут Великобритания и Италия (33,7 тысячи и 31,3 тысячи умерших соответственно).

В первой пятерке Испания и Франция (27,3 тысячи и 27 тысяч умерших от инфекции соответственно). Россия, по данным университета, на 18 месте с 2305 умершими.

Заразились коронавирусной инфекцией по всему миру 4,4 миллиона человек. Больше всего заболевших в США — 1,4 миллиона человек, Россия на втором месте — 252,2 тысячи зарегистрированных случаев.