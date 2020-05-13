Власти России отказались от идеи создавать аналог «Википедии» за два миллиарда рублей

Правительство РФ отказалось от идеи создания российского аналога «Википедии». На соответствующее распоряжение правительства, распускающее межведомственную рабочую группу, обратило внимание издание Znak.com.

Распоряжение правительства о создании портала, который мог бы конкурировать с «Википедией», было выпущено в 2016 году. Основой для онлайн-энциклопедии должна была быть 35-томная Большая российская энциклопедия, составленная в 2004–2017 годах.

Из бюджета на проект создания аналога «Википедии» суммарно было выделено около двух миллиардов рублей.

Читайте также В России создадут аналог «Википедии». Проектом за два миллиарда рублей займется издатель Православной энциклопедии