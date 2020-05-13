Власти России отказались от идеи создавать аналог «Википедии» за два миллиарда рублей
Источник: Znak.com
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Правительство РФ отказалось от идеи создания российского аналога «Википедии». На соответствующее распоряжение правительства, распускающее межведомственную рабочую группу, обратило внимание издание Znak.com.
Распоряжение правительства о создании портала, который мог бы конкурировать с «Википедией», было выпущено в 2016 году. Основой для онлайн-энциклопедии должна была быть 35-томная Большая российская энциклопедия, составленная в 2004–2017 годах.
Из бюджета на проект создания аналога «Википедии» суммарно было выделено около двух миллиардов рублей.