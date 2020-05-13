«Ведомости» узнали о продлении контракта Сечина в «Роснефти» еще на пять лет

Правительство РФ подписало директиву о продлении контракта главы «Роснефти» Игоря Сечина еще на пять лет. Об этом «Ведомостям» сообщили три человека, знакомых с руководством компании, и федеральный чиновник.

Совет директоров «Роснефти» должен принять решение, продлевать ли договор Сечина, на заседании 14 или 15 мая, уточнил один из собеседников газеты.

Представитель «Роснефти» отказался от комментариев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на запрос «Ведомостей» ответил: «Дождитесь директивы».

Сечин возглавил «Роснефть» в мае 2012 года, до этого несколько лет он был председателем совета директоров компании, напоминают «Ведомости». Первый контракт с Сечиным как с главой компании заключили на три года, в мае 2015-го его продлили на пять лет.