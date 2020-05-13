Twitter разрешил сотрудникам всегда работать из дома

Основатель Twitter Джек Дорси сообщил сотрудникам компании, что они смогут продолжить работать из дома и после пандемии COVID-19, если захотят. Первым об этом сообщил Buzzfeed News, ссылаясь на письмо Дорси.

В письме отмечается, что сотрудники будут должны участвовать в выполнении задач, требующих их присутствия, например, в обслуживании серверов.

В Twitter официально сообщили, что компания пойдет навстречу сотрудникам, которые хотят работать из дома всегда. При желании сотрудники смогут вернуться в офисы, но не раньше сентября.

11 марта компания Twitter одной из первых разрешила сотрудникам работать из дома из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Так же поступили многие крупные технологические компании.

Ранее в мае Google и Facebook сообщили, что их сотрудники могут продолжать работать из дома до конца года.