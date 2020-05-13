Госдума разрешила дистанционное голосование на выборах и референдумах

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законодательство, позволяющие голосовать по почте или дистанционно на выборах и референдумах всех уровней.

Поправки были предложены ко второму чтению рассмотрения изменений закона «Об основных гарантиях избирательных прав». Помимо них, депутаты также разрешили кандидатам на выборах собирать подписи избирателей через портал госуслуг.

Как пояснил один из соавторов поправок Дмитрий Вяткин, их необходимость связана с ограничениями, введенными из-за коронавируса — по его словам, они дают ЦИК лишь возможность, а не обязанность разрешать дистанционное голосование.

«Проект» писал, что поправки о дистанционном голосовании были разработаны в Кремле. Собеседник издания отмечал, что новые форматы могут потребоваться, чтобы не отменять единый день голосования осенью, если к тому моменту в каких-то регионах придется сохранять карантин.