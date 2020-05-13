Госдума приняла закон о запрете участвовать в выборах осужденным по тем же статьям, что Егор Жуков и Ильдар Дадин

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении, закон о запрете баллотироваться на любые выборные должности лицам, ранее осужденным за ряд преступлений средней тяжести.

Запрет распространяется на осужденных по 50 статьям УК. В частности, по статье 212.1 за неоднократное нарушение правил проведения митинга. Эта статья УК известна как «дадинская» — первым по ней был осужден Ильдар Дадин.

Баллотироваться также запрещается осужденным по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета или СМИ). По этой статье, в частности, был осужден фигурант «московского дела» Егор Жуков.

Запрет выставлять свою кандидатуру на выборах будет действовать в течение пяти лет после снятия или погашения судимости.

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) до конца мая планирует завершить работу над законопроектом, который заменит наказание по «дадинской» статье с уголовного на административное.

По действующему российскому законодательству в выборах запрещено участвовать осужденным по тяжким и особо тяжким статьям УК РФ. Для них запрет действует в течение 10 или 15 лет с момента снятия или погашения судимости.