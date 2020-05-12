В Красноярске составили протоколы о нарушении самоизоляции на двух девушек, которых изнасиловали на улице

На двух жительниц Красноярска 17 и 18 лет, подвергшихся сексуальному насилию, составили административные протоколы о нарушении режима самоизоляции.

Как сообщили «Тайге.инфо» в городском управлении МВД, 22 апреля к девушкам на улице подошел мужчина и отнял у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, после чего «совершил в отношении обеих действия сексуального характера» и скрылся.

Пострадавшие обратились к патрульным. Вскоре подозреваемый в насилии был задержан по ориентировкам. Им оказался ранее судимый житель Красноярска 1964 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело, а также составлен протокол о нарушении режима самоизоляции.