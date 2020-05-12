SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки пилотируемого Crew Dragon с МКС

SpaceX запустила браузерный симулятор стыковки пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщается в блоге NASA.

Первый пилотируемый полет Crew Dragon к МКС запланирован на 27 мая. Стыковка корабля с МКС будет проходить полностью в автоматическом режиме, но астронавты могут переключиться и на ручное управление.

Симулятор представляет собой фактический интерфейс, который в таком случае будут использовать астронавты.

Как пишет TechCrunch, симулятор достаточно прост. Кнопки позволяют выравнивать ориентацию корабля по вертикали и горизонтали. «В конечном итоге главное, что вам потребуется — это терпение», — отмечает издание.

Глава NASA Джим Брайденстайн испытал симулятор, по его словам, у него с первого раза получилось состыковать Crew Dragon и МКС.

Crew Dragon — пилотируемый корабль, который SpaceX создала по заказу NASA для отправки астронавтов на МКС. Сейчас для этого используются только российские «Союзы». Одно место на корабле стоит для NASA около 80 миллионов долларов.